Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 81 млн человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:30 вторника по московскому времени 81 278 115, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 774 390, выздоровели около 57 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 301 543 инфицированных COVID-19, зафиксировано 334 826 смертей и вылечились более 11 млн заболевших.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число за сутки выросло до 10 224 303, число скончавшихся - до 148 153, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там заразились 7 504 833 человека, из них умерли 191 570 и вылечились более 6,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 228,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 034 человека, Индии - 107, Бразилии - 898.