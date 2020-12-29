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ЕС призвал Китай немедленно освободить захваченных в море гонконгцев

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз призвал китайские власти немедленно освободить группу жителей Гонконга, захваченных в море и представших перед судом в КНР без соблюдения элементарных процессуальных правил и прав человека.

В заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном во вторник, отмечается, что 10 из 12 человек из Гонконга, задержанных в море китайскими властями в августе, предстали перед судом в Шэньчжэне 28 декабря.

"Подсудимым не разрешили назначить адвокатов по своему выбору, и доступ к ним во время содержания под стражей был сильно ограничен, - подчеркивается в заявлении. - Судебный процесс в открытом заседании не проводился. Дипломатические представители не смогли присутствовать на судебных заседаниях, а явка родственников задержанных была затруднена".

Права обвиняемых на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру не были соблюдены.

ЕС призвал Китай гарантировать этим людям процессуальную справедливость и соблюдение законности. Он призвал немедленно освободить этих 12 человек и позволить им как можно скорее вернуться в Гонконг.

ЕС Китай Гонконг

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