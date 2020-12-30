Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Сенатор из Миссури собрался выступить против утверждения в Конгрессе итогов выборов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил в среду о намерении возразить на совместном заседании обеих палат в Конгрессе против утверждения результатов голосования выборщиков, которое призвано официально закрепить победу Джо Байдена на выборах в США, сообщает CNN.

"Я не могу голосовать за то, чтобы утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января, не отметив, что некоторые штаты, в частности, Пенсильвания, не следуют собственным законам о выборах", - написал он в среду в твиттере.

"Конгресс, как минимум, должен расследовать обвинения в фальсификации результатов голосования и принять меры для обеспечения честности наших выборов. Но Конгресс до сих пор бездействовал", - добавил Хоули.

Хоули стал первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса. Его позиция в данном случае важна. Если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно – от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение.

Ранее член палаты представителей, республиканец из Алабамы Мо Брукс, заявил, что республиканцы в палате представителей рассматривают возможность вынести возражения против результатов в шести штатах, которые выиграл Байден. CNN отмечает, что это может положить начало 12-часовым дебатам в Конгрессе.

Таким образом, Хоули и Брукс могут, как минимум, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов президентских выборов.

Утверждение результатов голосования коллегии выборщиков в ходе совместного заседания двух палат – это официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов, в данном случае Джо Байдена. Заседание запланировано на 6 января.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее призывал своих однопартийцев не выдвигать возражений, поскольку он считает, что это не принесет плодов, а лишь затянет процесс, по итогам которого многие республиканцы все равно вынуждены будут проголосовать против Трампа.

США Джош Хоули Дональд Трамп Джо Байден

Новости

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Джонсон подписал соглашение по Brexit

Пандемия коронавируса

Боливия решила закупить 5,2 млн доз "Спутника V"

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч
Brexit

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и ЕС после Brexit

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Партия из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Взрыв произошел в аэропорту Адена после прилета министров Йемена

В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва расширила санкционный список британцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');