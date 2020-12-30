Сенатор из Миссури собрался выступить против утверждения в Конгрессе итогов выборов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил в среду о намерении возразить на совместном заседании обеих палат в Конгрессе против утверждения результатов голосования выборщиков, которое призвано официально закрепить победу Джо Байдена на выборах в США, сообщает CNN.

"Я не могу голосовать за то, чтобы утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января, не отметив, что некоторые штаты, в частности, Пенсильвания, не следуют собственным законам о выборах", - написал он в среду в твиттере.

"Конгресс, как минимум, должен расследовать обвинения в фальсификации результатов голосования и принять меры для обеспечения честности наших выборов. Но Конгресс до сих пор бездействовал", - добавил Хоули.

Хоули стал первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса. Его позиция в данном случае важна. Если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно – от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение.

Ранее член палаты представителей, республиканец из Алабамы Мо Брукс, заявил, что республиканцы в палате представителей рассматривают возможность вынести возражения против результатов в шести штатах, которые выиграл Байден. CNN отмечает, что это может положить начало 12-часовым дебатам в Конгрессе.

Таким образом, Хоули и Брукс могут, как минимум, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов президентских выборов.

Утверждение результатов голосования коллегии выборщиков в ходе совместного заседания двух палат – это официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов, в данном случае Джо Байдена. Заседание запланировано на 6 января.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее призывал своих однопартийцев не выдвигать возражений, поскольку он считает, что это не принесет плодов, а лишь затянет процесс, по итогам которого многие республиканцы все равно вынуждены будут проголосовать против Трампа.