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Австралия изменит текст гимна, чтобы не обижать коренные народы

Австралия изменит текст гимна, чтобы не обижать коренные народы
Фото: Reuters

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Австралии решило внести изменения в текст национального гимна на фоне опасений, что некоторые строчки могут быть обидными для коренных народностей.

Как сообщает The Guardian, из текста уберут строчку о том, что страна "молодая и свободная", поскольку они игнорирует историю австралийских аборигенов, живущих на континенте и на островах Торресова пролива десятки тысяч лет.

Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил об этом решении в канун Нового года, сообщив, что изменения помогут поддержать дух единства в стране.

С 1 января вместо "Ибо мы молоды и свободны" (иногда переводится как "Здесь, где юность с свободой цветут") будет строчка "Ибо мы едины и свободны" ("Здесь, где единство с свободой цветут).

Моррисон заявил, что эти изменения сделаны "ради всех австралийцев". Он подчеркнул, что Австралия относительно молода, как современная нация, но история страны на самом деле очень древняя. Чтобы успокоить консерваторов, которым могут не понравиться эти перемены, австралийский премьер заявил, что изменения ничего не отнимают, только добавляют.

Гимн Австралии последний раз менялся в 1984 году: вместо "Боже, храни Королеву!" был принят нынешний - "Развивайся, прекрасная Австралия" (Advance Australia Fair).

Австралия

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