В Киргизии изменят текст гимна

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба парламента Киргизии сообщила о создании межведомственной комиссии по изменению текста гимна республики.

Как ожидается, комиссия выберет три варианта нового текста гимна страны и предложит их на рассмотрение парламента.

Переписать гимн в октябре предложил спикер парламента Нурланбек Шакиев.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов призвал не будоражить общественность и посоветовал воспринимать заявление спикера лишь как его личное мнение. Однако позже предложение поддержал глава республики Садыр Жапаров.

"Нынешний гимн написан 33 года назад, когда мы обрели свободу и стали независимыми. Тогда гимн писали с радостью и волнением, выражая, что вот мы свободны, вот мы стали независимым государством. Было бы хорошо, если бы мы изменили его", - сказал Жапаров агентству "Кабар".

Позже Шакиев заявил, что новый гимн должен быть принят до апреля 2025 года.

Гимн Киргизии был утвержден 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета республики.