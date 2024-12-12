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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Киргизии изменят текст гимна

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба парламента Киргизии сообщила о создании межведомственной комиссии по изменению текста гимна республики.

Как ожидается, комиссия выберет три варианта нового текста гимна страны и предложит их на рассмотрение парламента.

Переписать гимн в октябре предложил спикер парламента Нурланбек Шакиев.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов призвал не будоражить общественность и посоветовал воспринимать заявление спикера лишь как его личное мнение. Однако позже предложение поддержал глава республики Садыр Жапаров.

"Нынешний гимн написан 33 года назад, когда мы обрели свободу и стали независимыми. Тогда гимн писали с радостью и волнением, выражая, что вот мы свободны, вот мы стали независимым государством. Было бы хорошо, если бы мы изменили его", - сказал Жапаров агентству "Кабар".

Позже Шакиев заявил, что новый гимн должен быть принят до апреля 2025 года.

Гимн Киргизии был утвержден 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета республики.

Садыр Жапаров Киргизия Нурланбек Шакиев Аскат Алагозов
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