В Киеве националисты собрались отметить шествием день рождения Бандеры

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались в киевском парке Тараса Шевченко для участия в марше, приуроченном к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса-Украина", участники шествия, стоящие возле памятника Шевченко, держат в руках государственные флаги, плакаты с изображением Бандеры.

Ситуация в целом спокойная. Организаторами марша выступили националистические организации.

Участники планируют пройти к площади Независимости, где должен состояться митинг. Запланировано также факельное шествие.

Марш ко дню рождения Бандеры проводится на Украине с 2006 года.