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Акция националистов в Киеве прошла спокойно

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На площади Независимости в Киеве завершилось акция националистов по случаю 112-й годовщины Степана Бандеры, сообщает в пятницу корреспондент "Интерфакса-Украина".

На вече собрались несколько сотен людей, которые держали в руках государственные флаги и флаги националистических партий, скандировали лозунги.

В целом мероприятие прошло спокойно, в сопровождении полиции.

Ранее сообщалось, что в украинской столице собрались несколько сотен человек в связи с годовщиной со дня рождения Бандеры.

Украина Киев Степан Бандера

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