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До 2 млн доз вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Великобритании каждую неделю, начиная с середины января, в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сообщило издание The Times.

"План состоит в том, чтобы обеспечивать препаратом довольно быстро. К середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники из состава разработчиков.

Британский регулятор в среду одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca от COVID-19, надеясь, что быстрые действия помогут ей остановить рекордный всплеск инфекций, вызванных, в том числе новой формой вируса, обнаруженного в стране.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 2,55 млн инфицированных коронавирусом и 74,2 тыс. скончавшихся от связанных с ним заболеваний, сообщает американский университет Джона Хопкинса.

Великобритания Вакцина Коронавирус

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