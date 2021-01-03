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Помпео назвал снижение расходов на оборону равносильным сговору с Россией

Вашингтон. 3 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео предостерег от сокращения в будущем расходов страны на оборону, так как считает ослабление американской военной мощи выгодным России.

"Президент (Дональд - ИФ) Трамп восстановил мощь наших вооруженных сил, предоставив им достаточно ресурсов для противостояния всем нашим противникам. (президент РФ Владимир - ИФ) Путин знает, что его армия не может соперничать с американской огневой мощью. Сократить расходы на оборону? Это было бы равносильно сговору с Россией", - написал о в своем твиттере.

Помпео заверил, что нынешняя администрация США "противостояла российской агрессии, поддерживая наших друзей. Мы не нянчились с Россией. Мы не занимались глупостями вроде нажатий кнопки "перезапуска" отношений". Помпео таким образом раскритиковал попытки администрации Барака Обамы начать выстраивать отношения с РФ с чистого листа: в те годы Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря, подарила главе российского МИД Сергею Лаврову большую красную кнопку, символизировавшую "перезагрузку" двусторонних отношений между государствами.

Помпео в серии твитов вспомнил и об оказанной помощи Украине. В частности, о решении администрации Трампа разрешить предоставление Киеву оружия, предназначенного для уничтожения живой силы противника

США Госдеп Помпео Россия перезагрузка бюджет оборона

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