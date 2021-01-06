Сторонники Трампа проведут в Вашингтоне марш в его поддержку

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа в среду планируют выйти на массовую демонстрацию в Вашингтоне, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов.

"Демократы хотят лишить избирательных прав и аннулировать голоса республиканцев. Американский народ должен остановить это. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить честность этих выборов ради всей нации", - говорится на сайте запланированной акции.

На "Марше за Трампа" организаторы ожидают около 30 тыс. человек. Участники акции смогут начать собираться в Президентском парке у Белого дома с 07:00 по местному времени (15:00 по Москве). При этом скорее всего, соберется гораздо большее число участников.

Трамп неоднократно призывал в твиттере своих сторонников принять участие и сообщал, что намерен сам присоединиться к ним.

Акция пройдет в день, когда в Конгрессе запланирован финальный этап сертификации победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в минувшие выходные предупредила местных жителей о протестующих, "которые приедут в наш город с целью конфронтации". Она пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить мирный характер демонстрации.

Баузер сообщила, что запросила размещение Национальной гвардии США в Вашингтоне. В Пентагоне подтвердили изданию The Hill, что бойцы Нацгвардии будут задействованы для обеспечения порядка.

Вместе с тем, начальник городской полиции Роберт Конти заявил, что в состоянии готовности будет находиться и Секретная служба США. Он добавил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, будет задержан.

Конти сказал, что масштабы протестов могут превзойти ноябрьские и декабрьские, в ходе которых были зафиксированы случаи поножовщины и драки во время столкновений сотен сторонников Трампа с его противниками.