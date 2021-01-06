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Сторонники Трампа проведут в Вашингтоне марш в его поддержку

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа в среду планируют выйти на массовую демонстрацию в Вашингтоне, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов.

"Демократы хотят лишить избирательных прав и аннулировать голоса республиканцев. Американский народ должен остановить это. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить честность этих выборов ради всей нации", - говорится на сайте запланированной акции.

Выборы в США - 2020

На "Марше за Трампа" организаторы ожидают около 30 тыс. человек. Участники акции смогут начать собираться в Президентском парке у Белого дома с 07:00 по местному времени (15:00 по Москве). При этом скорее всего, соберется гораздо большее число участников.

Трамп неоднократно призывал в твиттере своих сторонников принять участие и сообщал, что намерен сам присоединиться к ним.

Акция пройдет в день, когда в Конгрессе запланирован финальный этап сертификации победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в минувшие выходные предупредила местных жителей о протестующих, "которые приедут в наш город с целью конфронтации". Она пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить мирный характер демонстрации.

Баузер сообщила, что запросила размещение Национальной гвардии США в Вашингтоне. В Пентагоне подтвердили изданию The Hill, что бойцы Нацгвардии будут задействованы для обеспечения порядка.

Вместе с тем, начальник городской полиции Роберт Конти заявил, что в состоянии готовности будет находиться и Секретная служба США. Он добавил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, будет задержан.

Конти сказал, что масштабы протестов могут превзойти ноябрьские и декабрьские, в ходе которых были зафиксированы случаи поножовщины и драки во время столкновений сотен сторонников Трампа с его противниками.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября прошлого года. По итогам голосования коллегии выборщиков демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец, Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Трамп инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Пока что эти демарши не дали ощутимых результатов.

Хроника 09 января 2018 года – 06 января 2021 годаВыборы в США - 2020

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