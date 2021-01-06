В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

На протесте в Минске в декабре 2020 года Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии более ста человек осуждено по уголовным делам, которые имеют политически мотивированный характер, с начала избирательной кампании в прошлом году, сообщает в среду незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", - сказали в центре.

Правозащитники заявили, что уголовные "политические дела" возбуждены в отношении участников избирательной кампании, активистов их штабов, протестующих.

"На данный момент известно более 650 имен и фамилий таких людей из разных городов страны, - отметили в центре. - 166 человек из этого списка признаны политическими заключенными (общее их число - 169)".

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.