Один кандидат от демократов победил на выборах в сенат США в Джорджии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок победил на выборах в сенат США в штате Джорджия с 50,6% голосов, сообщает телеканал Fox News.

Республиканка Келли Леффлер набрала 49,4% голосов.

Близок к победе на выборах в Джорджии и второй кандидат от демократов Джон Ософ, он лидирует с 50,2% голосов, а республиканец Дэвид Пердью набирает 49,9% голосов избирателей.

Второй тур выборов в сенат от Джорджии состоялся накануне.

Эти выборы принципиально важны, так как на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

На 20 января назначена инаугурация избранного президента-демократа Джо Байдена. При такой расстановке сил Демократическая партия сможет беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

Если республиканцы сохранят большинство в сенате, они смогут блокировать назначения президента Байдена на ключевые посты в администрации США.