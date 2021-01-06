Демократ Ософ заявил о победе на выборах в сенат США в Джорджии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Представитель Демократической партии Джон Ософ заявил в среду о победе на выборах в сенат США от штата Джорджия, сообщает американский телеканал Fox News.

"Смиренно благодарю людей Джорджии за то, что избрали меня для службы в Сенате США. Я благодарю вас за доверие и веру", - сказал он, обращаясь к избирателям.

Между тем, подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,2% голосов избирателей, Пердью - 48,8%.

По данным американской прессы, перевес Ософа составляет всего 16,3 тыс. голосов, что в свою очередь может повлечь пересчет на территории всего штата.

Отмечается, что подсчет голосов в Джорджии может затянуться до пятницы.

Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах.

Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.