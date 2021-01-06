Трамп попросил своих сторонников протестовать мирно

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал поддерживающих его демонстрантов воздержаться от применения силы.

"Пожалуйста, поддержите полицию и силы безопасности, охраняющие Конгресс. Они - на стороне своей страны. Ведите себя мирно", - написал он в своем твиттере.

В Вашингтоне проходит акция сторонников Трампа, считающих, что именно он победил на президентских выборах 2020 года. Трамп выступил перед своими сторонниками с речью. Затем демонстранты направились к Конгрессу, где проходила процедура сертификации итогов выборов.

Группа протестующих прорвалась в здание Конгресса, обе палаты прервали работу, вице-президент США Майк Пенс был эвакуирован.