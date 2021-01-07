Часть республиканцев в конгрессе США решили голосовать за утверждение Байдена президентом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Некоторые американские конгрессмены на фоне беспорядков в Капитолии начинают менять свои намерения выступить против утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков, отдавших победу Джо Байдену, и проголосовать за него, сообщают СМИ.

Так, конгрессмен-республиканец Кэти Роджерс распространила заявление, в котором подчеркнула, что "нужна мирная передача власти". Она отметила, что "единственная причина моего возражения (против решения Коллегии выборщиков) заключалась в том, что я была озабочена тем, что губернаторы и суды в одностороннем порядке изменили процедуры выборов без воли народа и вне законодательного процесса".

"То, что мы видели сегодня, незаконно и неприемлемо", - говорится в заявлении. Роджерс добавила: "Я решила, что буду голосовать в поддержку результатов голосования Коллегии выборщиков, и я призываю Дональда Трампа осудить и положить конец этому безумию".

С аналогичным заявлением выступила сенатор-республиканец Келли Лефлер, проигравшая накануне на втором этапе выборов в сенат в штате Джорджия.

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин призвал вице-президента Майка Пенса организовать процедуру отстранения Трампа от должности.

"Нравится вам, вице-президент Пенс или нет, но факт остается фактом: он больше подходит для этой должности... нам нужен главнокомандующий, который будет выполнять свои конституционные обязанности", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Расин добавил: "Я бы попросил вице-президента сделать следующий шаг. Исполните свой конституционный долг, защитите Америку, встаньте на защиту демократии".

Прерванное из-за вторжения поддерживающих Трампа демонстрантов заседание Конгресса возобновилось. Тем не менее, около 1 тыс. бойцов национальной гвардии направляются в Вашингтон губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В распространенном заявлении губернатора говорится, что он направляет 1 тыс. нацгвардейцев в Вашингтон, "чтобы помочь и облегчить мирную передачу власти".