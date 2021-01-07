Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:53Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мир в четверг продолжал осмысливать штурм Капитолия в Вашингтоне.

- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах, Трамп заявил, что не согласен, но гарантирует мирную передачу власти 20 января. Марк Цукерберг от греха подальше продлил блокировку президенту в фейсбуке и инстаграме по крайней мере на время до инаугурации. В СМИ посыпались новости об отставках в администрации США, в основном, со ссылкой на источники.

- Эммануэль Макрон заявил, что не узнает Америку, Джонсон назвал случившееся "позором", Ангела Меркель призналась, что разозлилась. В Москве отметили, что причиной всему - устаревшая система выборов в США и ее пора реформировать. Экс-президент СССР Михаил Горбачев сказал, что ему понятно, кто все организовал, но предупредил об угрозе судьбе США как государства. Случившееся осудили ныне живущие экс-президенты США.

- Президент Ильхам Алиев признался, что запрет Россельхознадзора на ввоз азербайджанских помидоров стал для него неожиданностью.

- Илон Маск обошел Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg.

- Олег Тиньков сократил влияние в TCS Group.

- Центр погоды "Фобос", оправдывая свое название, пообещал москвичам морозы до минус 27 градусов на следующей неделе.

Новости

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Выборы в США - 2020

Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Выборы в США - 2020

Горбачев увидел угрозу судьбе США как государства

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился
Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Выборы в США - 2020

Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Что произошло в Вашингтоне

Что произошло в Вашингтоне
Выборы в США - 2020

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');