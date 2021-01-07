Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мир в четверг продолжал осмысливать штурм Капитолия в Вашингтоне.

- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах, Трамп заявил, что не согласен, но гарантирует мирную передачу власти 20 января. Марк Цукерберг от греха подальше продлил блокировку президенту в фейсбуке и инстаграме по крайней мере на время до инаугурации. В СМИ посыпались новости об отставках в администрации США, в основном, со ссылкой на источники.

- Эммануэль Макрон заявил, что не узнает Америку, Джонсон назвал случившееся "позором", Ангела Меркель призналась, что разозлилась. В Москве отметили, что причиной всему - устаревшая система выборов в США и ее пора реформировать. Экс-президент СССР Михаил Горбачев сказал, что ему понятно, кто все организовал, но предупредил об угрозе судьбе США как государства. Случившееся осудили ныне живущие экс-президенты США.

- Президент Ильхам Алиев признался, что запрет Россельхознадзора на ввоз азербайджанских помидоров стал для него неожиданностью.

- Илон Маск обошел Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg.

- Олег Тиньков сократил влияние в TCS Group.

- Центр погоды "Фобос", оправдывая свое название, пообещал москвичам морозы до минус 27 градусов на следующей неделе.