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Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что изучит роль абсолютно всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне.

По сообщению американского телевидения, расследование коснется и президента США Дональда Трампа.

"Мы изучаем роль всех действующих лиц. (...) Если соберем доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа в произошедшем.

В среду группа сторонников Трампа прорвалась в здание Конгресса, где проходила сертификация результатов президентских выборов. В результате беспорядков четыре человека погибли, есть пострадавшие. Полиция и ФБР разыскивают участников штурма.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям.

США Дональд Трамп

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