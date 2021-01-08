Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов

Действующий президент призывает американцев к примирению и обещает сосредоточиться на передаче власти Байдену

Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов президентских выборов, но теперь пришло время для примирения. Он обещает сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации избранного президента Джо Байдена.

"Мы только что прошли через интенсивные выборы, и эмоции очень высоки. Но теперь нужно охладить пыл и восстановить спокойствие", - заявил Трамп в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

Он констатировал, что, несмотря на юридические усилия его штаба по "защите американской демократии", Конгресс сертифицировал результаты выборов, и 20 января к власти придет новая администрация.

"Теперь мое внимание сосредоточено на обеспечении плавного, упорядоченного перехода власти. Этот момент требует исцеления и примирения", - добавил Трамп.

Также он пообещал своим сторонникам, что их "невероятное путешествие только начинается", и назвал их "потрясающими".

При этом Трамп осудил беспорядки, произошедшие во время ратификации результатов президентских выборов в Конгрессе, и пообещал, что виновные понесут наказание.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", - заявил Трамп.

В то же время действующий президент США пообещал своим сторонникам, что все только начинается, назвав их "потрясающими".

"Я хочу, чтобы вы знали, наше невероятное путешествие только начинается. Спасибо. Храни вас бог. И храни бог Америку", - сказал Трамп.

Штурм Капитолия

В среду сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум четыре человека погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.