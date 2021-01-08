Ким Чен Ын увидел необходимость в улучшении отношений с миром

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал о необходимости улучшения отношений с другими странами мира, передает агентство Yonhap.

По его данным, такое заявление Ким Чен Ын сделал на съезде Трудовой партии Кореи.

"В докладе (Ким Чен Ына - ИФ) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - сообщили официальные северокорейские СМИ.

Лидер КНДР пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".

Yonhap отмечает, что северокорейские СМИ не уточнили, с какими именно странами намерен улучшать отношения Ким Чен Ын. В частности, неясно, идет ли речь и о Южной Корее и США.