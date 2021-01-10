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В Казахстане пройдут выборы в мажилис

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье пройдут всеобщие выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Избирательные участки откроются во всех регионах республики в 7:00 времени Нур-Султана (4:00 мск). В четырех западных областях - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской, которые находятся в другом часовом поясе, избирательные участки откроются на час позже (но также в 7:00 по местному времени).

Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов избирателей.

Выборы пройдут более чем на 10 тыс. избирательных участках, образованных на территории Казахстана и за рубежом.

В рамках устоявшейся практики Центральная избирательная комиссия может обнародовать предварительные итоги выборов в мажилис уже 11 января.

В Казахстане с населением более 18,8 млн человек изготовлено свыше 12,3 млн бюллетеней.

Законодательством республики не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов состоявшимися.

Выборы 98 депутатов из 107 депутатов мажилиса состоятся на пропорциональной основе - посредством голосования электората за пять партий: "Nur Otan" (партия власти), Народная партия Казахстана, "Ак жол", "Adal" и "Ауыл".

В избирательном бюллетене партии будут располагаться в следующем порядке: под номером 1 - Народная партия Казахстана, под номером 2 - "Nur Otan", под номером 3 - "Ауыл", под номером 4 - "Ак жол", под номером 5 - "Adal".

Еще девять депутатов мажилиса изберет Ассамблея народа Казахстана (АНК) на сессии 11 января.

Для прохождения в парламент партии предстоит набрать не менее семи процентов голосов избирателей. Если 7% барьер сумеет преодолеть только одна партия, в парламент автоматически попадает партия, занявшая на выборах второе место вне зависимости от того, сколько голосов она набрала.

Для мониторинга выборной парламентской кампании Центризбирком аккредитовал почти 400 международных наблюдателей, представляющих международные организации (в том числе БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ, ШОС и др.) и иностранные государства.

В день выборов, как и в предшествовавший ему день, любая предвыборная агитация запрещена. Запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении для голосования.

Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях пандемии COVID-19. Во избежание распространения инфекции власти запретили приходить на избирательные участки без масок и приводить с собой детей. Кроме того, рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, избегать рукопожатий, использовать личные авторучки.

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