Явка на парламентских выборах в Казахстане за пять часов достигла 28,8%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье по состоянию на 12:00 (09:00 по Москве) явка избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента составила 28,8%, сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на брифинге.

В Нур-Султане к 12:00 проголосовали 24,2% избирателей, в Алма-Ате - 15,7%, в Шымкенте - 34,1%.

В воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Избирательные участки открылись повсеместно в 07:00 местного времени и будут работать до 20:00.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится к новому избранному составу мажилиса парламента 15 января.