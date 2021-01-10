Лукашенко заявил об отсутствии причин для переноса ЧМ по хоккею из Минска

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенос из Минска чемпионата мира по хоккею станет "полным позором".

"Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный", - сказал Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Он заявил, что "мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить".

Ранее в воскресенье в официальном телеграм-канале экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили, что она обсудила с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом варианты переноса ЧМ по хоккею из Минска.

"Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года. Ранее Светлана Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии", - говорится в сообщении.

По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF Калерво Куммола, депутаты Бундестага и Конгресса США.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели: чемпионат начнется 21 мая и закончится 6 июня.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска.

В ноябре премьер-министр республики Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в среду заявил, что "определенные силы" пытаются использовать чемпионат для шантажа и давления на Белоруссию. Он также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту ЧМ несостоятельными.

Руководитель Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в декабре заявил о возможности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года целиком на территории Белоруссии, без участия Латвии, если та откажется проводить турнир вместе с Белоруссией по политическим причинам.

Как сообщалось, в начале декабря МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Кроме того, Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов.