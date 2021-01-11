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Тихановская выступила против проведения ЧМ по хоккею в Минске

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска. Она заявила это в своем телеграм-канале. Если чемпионат не перенесут, она призвала национальны федерации хоккея его бойкотировать.

"Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен", - заявила Тихановская.

По ее словам, многие хоккеисты, сборные и федерации стран "не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств".

Она считает, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) гражданин Швейцарии Рене Фазель, "мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше", которую в декабре суд в Минске приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца.

"Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к беларусскому народу", - добавила Тихановская.

Фазель 11 января встретился с президентом Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что его страна готова провести чемпионат мира по хоккею, даже если Латвия откажется в этом участвовать. Ранее предполагалось, что хозяйками турнира станут обе страны.

Фазель, в свою очередь, заявил, что на его федерацию оказывается давление из-за протестов в Белоруссии и их подавления. Он выразил уверенность, что спорт должен быть вне политики.

Страны Европы обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года. Ранее Светлана Тихановская обсуждала возможность бойкота с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии. Также ранее в разговоре с главой МИДа Латвии Эдгарсом Ринкевичсом она обсудила варианты переноса чемпионата из Минска.

"Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом", – заявила Тихановская 10 января. По ее словам, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккеяIIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США, и другие.

Фазель в декабре заявил, что не исключает, что ЧМ-2021 по хоккею весь пройдет в Белоруссии. Решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января.

Белоруссия Александр Лукашенко Минск Латвия Светлана Тихановская Рене Фазель IIHF

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