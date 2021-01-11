Оппозиция попыталась сорвать визит Пашиняна в Москву

В результате в Ереване были задержаны несколько противников армянского политика

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали несколько человек при попытке сторонников оппозиции в понедельник утром помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь на переговоры в Москву, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Несколько десятков оппозиционеров с раннего утра перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, пытаясь препятствовать проезду кортежа главы правительства. Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности применили силу, чтобы прекратить антиправительственную акцию.

Ожидается, что в понедельник в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна, первая после прекращения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, продолжавшегося с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

На переговорах, которые пройдут по инициативе Путина, планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Будут обсуждаться дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.