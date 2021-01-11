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Лидер грузинской партии власти Иванишвили решил уйти из политики

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о решении уйти из политики.

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - говорится в заявлении Иванишвили, которое было распространено 11 января.

Грузинский политик заявил, что одним из важных факторов принятия этого решения стало то, что скоро ему исполнится 65 лет. Он намерен вернуться к жизни, которую вел перед тем, как пришел в политику в 2011 году.

Иванишвили уверен, что его уход не ослабит партию, а наоборот еще больше усилит, сделает ее жизнеспособной и мотивированной, сделает власть в Грузии более энергичной.

"Я уверен, что грузинский народ так же оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - заявил Иванишвили.

Грузия Бидзина Иванишвили

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Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики

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