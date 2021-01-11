В грузинской оппозиции не поверили в уход Иванишвили из политики

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Решение лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили уйти из политики в грузинской оппозиции называют его очередным политическим "трюком".

"Иванишвили уже уходил из политики, но так никуда и не ушел, заняв привычное место - управлять из-за кулис. Так будет и сейчас, пока в Грузии не произойдут реальные изменения, пока его партия "Грузинская мечта" вместе с ним не уйдет с политической арены", - заявил в понедельник журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

Лидер еще одной оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава считает, что Иванишвили "не ушел, а сбежал из политики, опасаясь ответственности за происходящие кризисные события в стране".

"Полная безответственность, когда восемь лет правишь страной, доводишь ее до полного краха и гордо заявляешь, что уходишь из политики. Полная безответственность заявлять об уходе из политики во время разгара пандемии и когда ответственность ложиться на правительство, которое привел к власти Иванишвили", - заявил в понедельник журналистам Угулава.

Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе заявил журналистам, что Иванишвили принял решение об уходе из политики на фоне глубокого экономического кризиса и обострения эпидемиологической обстановки в Грузии. "Мы впервые видим, чтобы капитан первым покидал тонущее судно", - сказал Чихладзе.

Несколько часов назад Иванишвили обнародовал письмо к грузинской общественности, в котором на 17-ти страницах попытался объяснить свое решение об уходе с поста председателя правящей партии "Грузинская мечта" и вообще из политики.

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики. Я покидаю как пост председателя партии, также и саму партию, и вернусь к своему личному образу жизни до 2011 года", - написал Иванишвили.