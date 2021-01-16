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Ираклий Кобахидзе стал председателем партии "Грузинская мечта"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Делегаты съезда правящей партии "Грузинская мечта" в субботу избрали председателем партии Ираклия Кобахидзе, а также и новый состав политбюро.

Кобахидзе, выступая на съезде, заявил, что правящая партия может превратить Грузию в настоящее европейское государство.

Между тем, радикально настроенные несколько десятков членов неправительственных организаций попытались в субботу сорвать начало съезда "Грузинской мечты", заявляя, что партия сфальсифицировала результаты парламентских выборов 31 октября прошлого года. Полицейские задержали девять участников акции.

Прежний председатель партии, бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты" и уходе из политики.

Ираклий Кобахидзе является влиятельной фигурой в партии "Грузинская мечта", с 2016 года по июнь 2019 года занимал пост председателя парламента Грузии, однако по собственному желанию ушел с должности из-за возникшей напряженной обстановки в Тбилиси в связи с инцидентом, связанным с российским депутатом, президентом Межпарламентской ассамблей православия Сергеем Гавриловым, когда несколько тысяч радикально настроенных представителей оппозиции попытались ворваться в парламент в знак протеста против его визита в Грузию.

Грузия Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе

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