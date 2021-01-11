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Лукашенко заявил о "нормальных" демократических процессах в Белоруссии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в республике происходят нормальные демократические процессы.

"У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и "капитолии" в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

Видеофрагмент встречи распространил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал.

Лукашенко назвал это "главной причиной недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью". "Думаю, нет необходимости убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально", - сказал глава государства, обращаясь к Фазелю.

"Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого избрали", - добавил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос Чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока, он пройдет 21 мая - 6 июня.

Александр Лукашенко Белоруссия Рене Фазель

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