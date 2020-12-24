В Израиле с воскресенья начнется третий локдаун

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Израиле в воскресенье 27 декабря с 17:00 начнется новый локдаун, третий с начала пандемии. Как пишет Jerusalem Post, такое решение правительство страны приняло по предложению Минздрава.

Локдаун продлится не менее двух недель или до тех пор, пока ежесуточный прирост заболеваемости не сократится до 1000 случаев в день. Сейчас показатель близок к 4000.

С восресенья в Израиле прекратит работу весь непродуктовый ритейл, будут запрещены все досуговые мероприятия. Компании, которые не работают напрямую с клиентами, должны будут вдвое сократить свою деятельность, также будет частично ограничена работа общественного транспорта.



В отличие от предыдущих локдаунов, детские сады, а также младшие и старшие классы школ продолжат работу, но по сокращенному графику.

Гражданам будет запрещено отходить до дома дальше, чем на километр, за исключением сопровождения детей в школу или поездок на вакцинацию. Ходить в гости и навещать родственников будет запрещено, зато можно будет заниматься спортом на улице.

На рождественские праздники с вечера 24 декабря и до 20:00 25 декабря, а также с вечера 6 января и до вечера 7 января власти разрешили праздничные богослужения.

Вакцинация от коронавируса в Израиле уже началась, для этого применяется препарат компаний BioNTech и Pfizer.

23 декабря в стране выявили четверых заразившихся "британским" коронавирусом.