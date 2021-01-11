Алиев заявил о получении Арменией ж/д выхода в Россию и Иран

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской республикой, а Еревану - получить железнодорожный выход на Россию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Алиева, новое трехстороннее заявление фактически "подводит черту под тем, что происходило в прошлом году".

"И заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе - разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран", - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, по его словам, также появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии. "То есть это заявление открывает огромные перспективы. И уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов. Там не один проект, несколько, уверен, что все это будет реализовано", - сказал президент Азербайджана.

В понедельник, 11 января, в Кремле прошли переговоры с участием Путина, Алиева и премьера Армении Пашиняна. По их итогам стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.