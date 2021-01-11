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Трехсторонняя группа по Карабаху соберется до 30 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Карабахе пройдет до 30 января.

Как следует из совместного заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, опубликованного на сайте Кремля, по результатам заседания будет сформирован перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления. В качестве приоритетов устанавливается железнодорожное и автомобильное сообщение.

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Сопредседатели рабочей группы должны утвердить состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон.

До 1 марта рабочая группа должна представить для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению, равно как и перевозок, осуществляемых обеими республиками, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской республики и республики Армения.

В понедельник, 11 января, в Кремле прошли переговоры с участием Путина, Алиева и премьера Армении Пашиняна. По их итогам стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян Ильхам Алиев Владимир Путин

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