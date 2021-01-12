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Черный ящик с разбившегося в Индонезии Boeing подняли со дна моря

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Водолазы подняли со дна моря черный ящик потерпевшего крушение на минувших выходных в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737-500, сообщают западные СМИ.

Однако пока не ясно, о каком именно самописце идет речь: фиксирующем разговоры в кабине пилотов или же - показатели датчиков самолета.

На кадрах с места операции видно, как на надувную лодку грузят большой белый контейнер, поднятый со дна Яванского моря.

Теперь самописец передадут в индонезийский Национальный комитет по транспортной безопасности, который курирует расследование авиакатастрофы.

Крушение самолета произошло 9 января. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.

Boeing 737-500 Индонезия Яванское море

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