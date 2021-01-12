Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Европейские лидеры обсудят вопрос сертификатов о вакцинации 21 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пока еще не готова высказываться по сертификатам о вакцинации граждан ЕС, этот вопрос будет обсуждаться 21 января в ходе видеоконференции глав государств и правительств Союза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Все это будет предметом дискуссий на уровне государств-членов. Ближайшая дискуссия состоится на следующей неделе во время видеоконференции глав государств и правительств", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о состоянии дел с учреждением европейского сертификата о вакцинации.

"Мы, конечно, будем готовить эту дискуссию, но на данной стадии мы не можем обсуждать этот специфический вопрос или давать вам ориентиры по нему", - добавил Мамер.

В конце прошлой недели пресс-служба председателя Европейского совета Шарля Мишеля объявила, что он созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19.

"В четверг, 21 января, в 18:00 глава Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции с (руководителями) 27 государств ЕС по координации (борьбы против) COVID-19", - написал в минувшую пятницу, 8 января, в твиттере его официальный представитель Баренд Лейтс.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия Эрик Мамер ЕС Коронавирус

Новости

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25
Взрывы в Бейруте

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Меркель высказалась за продление режима изоляции еще на 2-2,5 месяца

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Скончался почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Казахстан возобновил транзит нефти через РФ

Пандемия коронавируса

Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 12 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');