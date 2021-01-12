Европейские лидеры обсудят вопрос сертификатов о вакцинации 21 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пока еще не готова высказываться по сертификатам о вакцинации граждан ЕС, этот вопрос будет обсуждаться 21 января в ходе видеоконференции глав государств и правительств Союза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Все это будет предметом дискуссий на уровне государств-членов. Ближайшая дискуссия состоится на следующей неделе во время видеоконференции глав государств и правительств", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о состоянии дел с учреждением европейского сертификата о вакцинации.

"Мы, конечно, будем готовить эту дискуссию, но на данной стадии мы не можем обсуждать этот специфический вопрос или давать вам ориентиры по нему", - добавил Мамер.

В конце прошлой недели пресс-служба председателя Европейского совета Шарля Мишеля объявила, что он созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19.

"В четверг, 21 января, в 18:00 глава Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции с (руководителями) 27 государств ЕС по координации (борьбы против) COVID-19", - написал в минувшую пятницу, 8 января, в твиттере его официальный представитель Баренд Лейтс.