Бывший астронавт стал новым главой МИД Канады

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новым министром иностранных дел Канады назначен Марк Гарно, который до этого времени занимал пост министра по вопросам транспорта, говорится в заявлении, размещенном на сайте премьера страны Джастина Трюдо.

Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности.

На должность министра по вопросам транспорта назначен Омар Альгабра, занимавший до сегодняшнего дня должность парламентского секретаря при премьер-министре и заместителе премьера.

Марк Гарно, уроженец Квебека, первый канадский астронавт, участвовал в трех миссиях НАСА - в 1984, 1996 и 2000 годах, в период с 2001 по 2006 годы возглавлял Канадское космическое агентство.