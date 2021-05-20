Лавров начал первую за четыре года встречу с главой МИД Канады

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Канады Марком Гарно.

Перед началом переговоров Лавров заявил, что рад лично познакомиться с Гарно, который заступил на пост в январе 2021 года, передает корреспондент "Интерфакса".

Российский министр отметил, что давно встречался с главой МИД Канады в последний раз: в июле 2016 года состоялась встреча с занимавшим на тот момент пост Стефаном Дионом, кроме того, в мае 2017 года удалось "буквально пересечься" с Христей Фриланд в Фэрбенксе (США), также "на полях" Арктического совета.