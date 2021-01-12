Помпео отменил поездку в Европу в связи с передачей власти Байдену

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео решил отказаться от запланированной на среду поездки в Европу по причине передачи власти команде избранного президента США Джо Байдена, заявила во вторник представитель Госдепа Морган Ортагус.

"Глава Госдепартамента США Майк Помпео активно содействует усилиям по передаче власти команде избранного президента Байдена. Мы полностью привержены задаче выполнить плавный и упорядоченный процесс перехода, который завершится в течение следующих восьми дней", - говорится в заявлении Ортагус.

"Мы ожидаем в скором времени от новой администрации плана с указанием кадровых сотрудников, которые останутся на ответственных должностях на действующей основе до завершения процесса утверждения Сенатом новых должностных лиц. В связи с этим мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, в том числе поездку госсекретаря в Европу", - отметила Ортгаус.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщало, что Помпео планировал в среду посетить Бельгию. Данный визит, вероятно, стал бы последней поездкой Помпео в качестве главы Госдепа США.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа работает над упорядоченной передачей власти избранному президенту Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года.