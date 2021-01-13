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Трамп пообещал не "оставлять в покое" администрацию Байдена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что он не смирится с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена.

"25-я поправка к Конституции представляет для меня нулевой риск, но мы вернемся и не оставим в покое Джо Байдена и его администрацию", - сказал он, посоветовав своим противникам "проявлять осторожность".

При этом Трамп назвал угрозы провести импичмент против него "продолжением охоты на ведьм". По его словам, попытки таких действий вызывают в США "злость" и "раздоры" в намного более серьезных масштабах, чем могут представить противники Трампа.

Также Трамп заявил, что право на свободу слова американцев в данный момент подвергается более жестким нападкам, чем когда бы то ни было раньше.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает Конгресс, в результате беспорядков не менее пяти человек погибли. В тот момент в Капитолии конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. Так, в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

США Дональд Трамп Джо Байден

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