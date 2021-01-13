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Спикер Палаты представителей США назвала девять менеджеров по импичменту Трампу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник назвала девять демократов в качестве руководителей процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа за его роль в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе.

"Их конституционный и патриотический долг-представить дело об импичменте и отстранении президента. Они будут делать это, руководствуясь своей великой любовью к стране, решимостью защитить нашу демократию и верностью нашей присяге Конституции", - говорится в заявлении Пелоси.

Демократы намерены проголосовать в Палате представителей за то, чтобы вынести Трампу импичмент за "подстрекательство к мятежу".

Так называемые менеджеры по импичменту будут отстаивать дело Палаты представителей во время судебного процесса в Сенате.

Возглавит группу демократ Джейми Раскин, бывший профессор конституционного права. Кроме того, в группу вошли Дэвид Сисиллин, Дайана Диджетт, Хоакин Кастро, Эрик Суолвелл, Тед Лью, Стейси Плэскетт, Джо Негьюс и Мадлен Дин.

Тем временем председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф и председатель судебного комитета Джерри Надлер, являвшиеся менеджерами по импичменту в 2019-2020 гг, в группу не вошли.

Палата представителей собирается проголосовать в среду по статье об импичменте, в которой говорится, что Трамп спровоцировал нападение на правительство, призвав толпу своих сторонников попытаться помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на выборах в США.

Ожидается также, что во вторник вечером Палата представителей примет резолюцию с призывом применить 25-ю поправку к Конституции.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду.

Между тем, как сообщалось, Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс Пелоси.

"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он.

По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом, создаст ужасный прецедент".

Он призвал Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена."

Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".

Нэнси Пелоси Дональд Трамп США

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