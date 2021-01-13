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Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Фото: imago images/Xinhua/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии, лидер правящей партии Центра Юри Ратас после заседания правления партии заявил, что уходит в отставку. Днем ранее партии как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам было предъявлено подозрение в коррупции.

Ратас объяснил, что после консультаций с правлением партии и с ее фракцией в парламенте, в соответствии со своими ценностями он решил подать в отставку. Его заявление цитирует Delfi.

Он заверил, что на посту премьера "не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений" и что генпрокурор и гендиректор полиции безопасности только что ему подтвердили, что у них нет к нему претензий.

"Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - объяснил премьер.

Ратас возглавил правительство Эстонии в ноябре 2016 год.

Днем ранее ведущий госпрокурор Таави Перн сообщил, что, по данным следствия, предприниматель Хиллар Тедер и генеральный секретарь партии Центра Михаил Корб договорились в прошлом году, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро. Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 000 евро.

Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Четверо из подозреваемых задержаны полицией.

Во вторник Корб также заявил, что уходит в отставку.

Эстония партия Центра Юри Ратас. Михаил Корб

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