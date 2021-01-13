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Правительство Эстонии уйдет в отставку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии уйдет в отставку в связи с решением премьер-министра Юри Ратаса оставить должность.

"Сегодня утром я отнесу президенту [Керсти Кальюлайд] свое заявление об отставке. С моим заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование", - заявил Ратас журналистам в среду.

Во вторник правящей партии Центра, которую возглавляет Ратас, а также пяти гражданам было предъявлено подозрение в коррупции. В частности, под подозрение попали генсек партии Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер. Имена еще двоих подозреваемых пока не были названы.

По версии следствия, Тедер и Корб договорились в 2020 году, что предприниматель пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро.

Тедер 1 июля и 9 сентября пожертвовал партии Центра по 30 000 евро. Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Эстония партия Центра Юри Ратас. Михаил Корб Хиллар Тедер

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