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Лидер большинства в Сенате отказался созывать экстренное заседание по импичменту Трампа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл не созовет заседание Сената для рассмотрения возможности импичмента в отношении президента США Дональда Трампа до 19 января, сообщает в среду американский телеканал CBS News со ссылкой на его представителя Дуга Андреса.

По словам Андреса, лидер республиканцев в сенате не согласен на созыв экстренного заседания верхней палаты, в то время как следующее плановое заседание сената намечено именно на 19 января.

Для того, чтобы провести экстренное заседание Сената, необходимо согласие лидеров как республиканцев, так и демократов в верхней палате Конгресса. При несогласии одного из них такое решение принято быть не может.

В то же время инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января, поэтому сенаторы не успеют провести процедуру импичмента в отношении Трампа до вступления в должность нового главы американского государства.

В среду в Палате представителей Конгресса США рассматривают резолюцию об объявлении импичмента Трампу. Позднее в этот же день ожидается голосование по этому вопросу.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

"Мы знаем, что президент США подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному мятежу против нашей общей родины. Он должен уйти, он является отчетливой и непосредственной опасностью для нации, которую мы все любим", - заявила в ходе дебатов спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Если Палата представителей в среду примет резолюцию об объявлении импичмента Трампу, то рассмотрение вопроса перейдет в Сенат.

Трамп за время своего президентского срока уже проходил через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать политика виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

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