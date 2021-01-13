Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Лидер республиканцев в Палате представителей счел Трампа ответственным за беспорядки

При этом он считает, что спешить с импичментом было бы неправильно

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ответственен за беспорядки в Капитолии, однако поспешно проводить процедуру импичмента в отношении него неправильно, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Президент несет ответственность за нападение банд погромщиков в минувшую среду на Конгресс. Он должен был немедленно осудить банду, когда увидел, что произошло", - сказал Маккарти на дебатах, предваряющих голосование в Палате по резолюции об объявлении импичмента Трампу.

В связи с этим Маккарти указал на необходимость для Конгресса действовать - принять резолюцию с осуждением Трампа и сформировать комиссию для прояснения обстоятельств случившегося. В то же время конгрессмен посетовал, что "это не то, где мы сегодня находимся".

"Я полагаю, что провести импичмент в отношении президента в такие короткие сроки было бы ошибкой", - подчеркнул он, указав, что по данному поводу не проводилось ни расследования, ни слушаний.

По мнению Маккарти, импичмент лишь сильнее расколет общество и "подольет масло в огонь" партийных разногласий.

Он добавил, что в данный момент необходимо осуществить передачу власти избранному президенту США демократу Джо Байдену.

В среду в Палате представителей Конгресса США рассматривают резолюцию об объявлении импичмента Трампу. Позднее в этот же день ожидается голосование по этому вопросу. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Если Палата представителей примет резолюцию об объявлении импичмента Трампу, то рассмотрение вопроса перейдет в верхнюю палату Конгресса - в Сенат. Впрочем, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что не будет созывать досрочное заседание Сената для рассмотрения вопроса об импичменте. Очередное плановое заседание Сената назначено на 19 января, а инаугурация Байдена - на 20 января.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Штурм Капитолия

15
США Дональд Трамп Кевин Маккарти

Новости по теме

Новости

Нынешней коалиции трех партий не будет в новом парламенте Эстонии

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций

Лидер большинства в Сенате отказался созывать экстренное заседание по импичменту Трампа

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Киев призвали подписать прямые договоры с "Газпромом"

Пандемия коронавируса

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку
Пандемия коронавируса

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');