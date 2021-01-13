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В лондонском Тауэре пропала "королева" воронов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В лондонском Тауэре сообщили о пропаже "королевы" воронов, популяция которых несколько веков живет в крепости и имеет символическое значение для Великобритании.

В официальном твиттере музея сообщается, что Мерлина присоединилась к стае в 2007 году и стала в ней лидером. Ее не видели уже несколько недель. В пресс-службе Тауэра рассказали, что Мерлина и раньше улетала на некоторое время, но всегда возвращалась. Есть опасения, что она может быть мертва.

Согласно легенде, в Тауэре должно быть как минимум шесть воронов, в противном случае Соединенному Королевству грозит крах. О птицах заботится специальный сотрудник - смотритель воронов.

После пропажи Мерлины на территории крепости остались семь воронов. В музее пока не планируют искать птице замену, но надеются на появление новых птенцов.

Великобритания Лондон Тауэр Мерлина

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