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В Великобритании снова начали пересчитывать королевских лебедей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании проводят инвентаризацию королевских лебедей, которую в прошлом году пропустили из-за пандемии коронавируса, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Подсчет лебедей начался во вторник в Виндзоре. По словам маркировщика лебедей королевы Елизаветы II Дэвида Барбера, птицы в настоящее время столкнулись с повышенной угрозой, так как все больше и больше людей проводят время на берегах реки из-за ограничений в связи с COVID-19.

"В период локдауна мы столкнулись с большим количеством проблем из-за стрельбы по лебедям, чем когда бы то ни было", - сказал Барбер.

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Также лебедям угрожают загрязнение реки, попадание в рыболовные снасти и атаки собак.

Инвентаризация лебедей - это традиционный ежегодный процесс подсчета лебедей-шипунов на Темзе.

Монарху Великобритании принадлежат все лебеди в стране. Начиная с XII века, инвентаризация лебедей проводилась, чтобы убедиться, что птиц хватит для сервировки королевских банкетов и праздников. Сейчас подсчет лебедей ведут исключительно в рамках устоявшейся традиции, а на королевский стол лебеди больше не поставляются. Во время инвентаризации птиц достают из воды, измеряют, проверяют на болезни, нумеруют и отпускают.

В этом году время на подсчет сократили с обычных пяти дней до трех.

Великобритания

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