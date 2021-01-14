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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
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Большинство жителей Южной Кореи не спешат прививаться от коронавируса

В ходе опроса 32% граждан этой страны заявили, что не доверяют вакцинам от COVID-19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Южной Корее большинство граждан не спешат делать прививку от COVID-19, потому что хотят сначала посмотреть, как она работает на других людях, сообщают в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на опрос Сеульского университета.

Результаты исследования показали, что порядка 67,7% опрошенных предпочитают выжидательную стратегию по отношению к вакцинации от коронавируса. Только около 28,6% заявили, что хотят сделать прививку как можно скорее.

Около 80% опрошенных рассматривают возможность вакцинации от COVID-19 в будущем, и только 1,8% уверены, что никогда не сделают прививку. При этом 32% заявили, что не доверяют вакцинам от коронавируса.

Правительство Южной Кореи намерено вакцинировать более 60% населения до осени. Президент республики Мун Чжэ Ин заявил, что все граждане страны смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно.

С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 70 тыс. человек, более 1,1 тыс. умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

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