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Суд в Эстонии арестовал двух человек по делу правящей партии Центра

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский (Harju) уездный суд дал санкции на арест крупного бизнесмена Хиллара Тедера (Hillar Teder) и советника министра финансов Керсти Крахт (Kersti Kraht), причастных к скандалу вокруг ведущей партии Центра.

Согласно принятому в четверг постановлению суда, Тедер и Крахт арестованы на срок до двух месяцев каждый.

Во вторник, 12 января, им, а также генеральному секретарю правящей партии Центра Михаилу Корбу, еще двум неназванным лицам, а также партии Центра как юридическому лицу было выдвинуто подозрение в коррупции. Полиция безопасности задержала четверых подозреваемых, в том числе Тедера и Крахт.

В связи со скандалом председатель партии Центра, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) подал накануне в отставку. В отставку уходит автоматически и все правительство.

Согласно подозрению, бизнесмен Тедер в прошлом году пообещал партии Центра выделить до миллиона евро перед местными выборами, а в ответ связанная с ним фирма Porto Franco должна была получить через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 39,4 млн евро. С этим делом была тесно связана и советник министра финансов Крахт. Она использовала свое служебное положение для проведения через KredEx благоприятных для Porto Franco решений.

В третьем квартале прошлого года Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 тыс. евро. Совет KredEx обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило его 3 сентября.

Эстония Партия Центра

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