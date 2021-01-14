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Каракас и Москва договорились о производстве вакцины "Спутник " в Венесуэле

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Венесуэльское правительство достигло соглашения с Российским фондом прямых инвестиций о снабжении и производстве российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле, сообщает в четверг латиноамериканский телеканал "Глобовисьон" со ссылкой на вице-президента страны Делси Родригес.

По ее словам, эти планы рассчитаны на первые три месяца 2021 года.

"Следуя распоряжениям президента Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в режиме видеоконференции с президентом и вице-президентом РФПИ по вопросу о снабжении и производстве вакцины "Спутник V" в Венесуэле в первые три месяца этого года", - написала Родригес в своем твиттере.

Министерство здравоохранения Венесуэлы ранее зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V" для экстренного применения на территории страны.

В конце прошлого года в Венесуэле прошел третий этап клинических испытаний российской вакцины при участии 2 тыс. добровольцев, а в декабре страна заключила контракт на поставку доз, достаточных для иммунизации 10 млн человек.

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