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ЦИК Киргизии сообщил о 84,11% проголосовавших за президентскую форму правления

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - 84,11% избирателей после обработки 100% бюллетеней выбрали президентскую форму правления на референдуме, прошедшем в минувшее воскресенье в Киргизии, сообщает ЦИК страны.

В ЦИК поступили протоколы ручного подсчета со всех 2 474 избирательных участков, 84,11% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в стране, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,61% избирателей проголосовали "против всех", следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК в пятницу.

В действующей конституции Киргизии, которая была принята на референдуме в 2010 году, о форме правления не говорится. В официальных источниках указывается, что Киргизия является парламентской республикой, но фактически в стране смешанная форма правления - президентско-парламентская.

Киргизия

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