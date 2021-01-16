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ЦИК Киргизии обработал 100% бюллетеней на выборах президента

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Садыр Жапаров, после обработки 100% бюллетеней, побеждает на досрочных выборах президента Киргизии с 79,2% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК страны.

Второе место занял оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,79% голосов. Третье место с 2,35% - бизнесмен Бабур Тольбаев.

Итоговая явка избирателей на выборах составила 39,34%.

Среди кандидатов, набравших 1% и более голосов, значатся бывший журналист Арстанбек Мыктыбек (1,69%), бывший глава Госкомитета нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев (1,45%), бизнесмен Имамидин Ташов (1,18%), лидер оппозиционной политической партии "Реформа" Клара Сооронкулова (1%).

Остальные 10 кандидатов набрали менее 1% голосов. 1,34% избирателей проголосовали "против всех".

В пресс-службе комиссии сообщили "Интерфаксу", что Центризбирком должен объявить официальные итоги голосования до 24 января, после чего состоится церемония инаугурации нового главы государства. Кандидаты, не согласные с итогами, могут оспорить результаты в течение 14 дней после дня проведения выборов.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 100% бюллетеней, за президентскую форму правления в республике проголосовали 84,11% избирателей, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,62% избирателей проголосовали "против всех". Аннулирован протокол из одной участковой избирательной комиссии.

Садыр Жапаров Киргизия

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