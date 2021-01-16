ЦИК Киргизии обработал 100% бюллетеней на выборах президента

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 100% бюллетеней, за президентскую форму правления в республике проголосовали 84,11% избирателей, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,62% избирателей проголосовали "против всех". Аннулирован протокол из одной участковой избирательной комиссии.