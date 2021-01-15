Репетицию инаугурации Байдена отложили из соображений безопасности

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, 17 января, отложена по соображениям безопасности, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, репетиция перенесена на понедельник - 18 января.

Ранее сообщалось, что Байден передумал добираться поездом национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak в Вашингтон на свою инаугурацию.

Меры обеспечения безопасности значительно усилены в Вашингтоне в дни, предшествующие инаугурации Байдена 20 января.

"Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране", - заявил глава ФБР Крис Рэй.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.